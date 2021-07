WindTre, arrivano rimodulazioni sul traffico dati extra soglia (Di giovedì 22 luglio 2021) WindTre ha avviato una rimodulazione per quello che riguarda il traffico dati extra soglia. Alcuni clienti hanno già iniziato a ricevere lo sms informativo Alcuni clienti WindTre hanno iniziato a ricevere un sms con cui vengono informati che a partire dal 7 settembre ci sarà una rimodulazione per quello che riguarda il calcolo del costo L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 22 luglio 2021)ha avviato una rimodulazione per quello che riguarda il. Alcuni clienti hanno già iniziato a ricevere lo sms informativo Alcuni clientihanno iniziato a ricevere un sms con cui vengono informati che a partire dal 7 settembre ci sarà una rimodulazione per quello che riguarda il calcolo del costo L'articolo proviene da Consumatore.com.

GThePumpkinKing : WindTre in down in zona e i clienti arrivano come se fossi io ad aver staccato la spina del ripetitore A Venezia… -

Ultime Notizie dalla rete : WindTre arrivano Il nuovo gestore telefonico spiazza tutti: le incredibili offerte ... ma anche di nuovi gestori che arrivano sul mercato. Un nuovo gestore telefonico entra ... Iliad , Vodafone, Tim e WindTre, le quattro grandi aziende che nelle ultime settimane hanno invaso il mercato di ...

Internet a tutta fibra: chi sale e chi scende tra gli operatori Arrivano FTTH e FWA Leggendo il rapporto Agcom, per quanto riguarda le tipologie di accesso alla ...2% , in un mercato sostanzialmente in equilibrio (scendono un po' Vodafone e TIM, salgono WindTre e ...

