William e Kate festeggiano George | il principe compie gli anni pensando al futuro da re

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 22 luglio 2021) Oggi il piccolod’Inghilterra festeggia il suo ottavo compleanno, come semprefanno gli auguri al primogenito con una foto. E’ l’ennesimo dolce scatto di mammaMiddleton. Babysta crescendo e se i duchi di Cambridge hanno sempre confidato che era loro desiderio far crescere i tre figli nel modo più normale possibile inizia ad avvicinarsi l’età in cuidovrà pensare al suoda re. E’ il primo compleanno del piccolo senza il nonno, ed è per questo che molti hanno voluto vedere nella foto pubblicata sui ...