Whirlpool | quattro candidati a sindaco di Napoli sollecitano il Governo ad agire

(Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutosindaci di– Antonio Bassolino, Alessandra Clemente, Sergio D’Angelo, Gaetano Manfredi – esprimono in una nota congiunta la loro solidarietà ai lavoratori dellae chiedono aldi. “Da oltre 26 mesi i lavoratori delladisono impegnati per la difesa e la salvaguardia del proprio posto di lavoro, per garantire un presente e un futuro dignitoso alle 340 famiglie coinvolte in questa vertenza. L’avvio della procedura di licenziamento ...

Senza contare poi i capitoli aperti da mesi come quello delladi Napoli, tornato ... Non appena lo starter di Palazzo Chigi ha sparato e dato il via libera,multinazionali hanno ......dei quali direttamente sulla terraferma, per un totale di 140 migranti, sono avvenuti da ... è allarme in Italia: troppi nitrati, si rischia una brutta intossicazioneed ex Ilva: ...“Napoli non molla”. I 5000 lavoratori di Whirpool Italia non mollano, domani 8 ore di sciopero in tutti i siti d’Italia e manifestazione a Roma con presidio alle ore 11 al Ministero dello Sviluppo Eco ...Gkn. Giannetti, Bayer, Timken: in tre settimane, un'emorragia. E mentre a Dresda, Bosch investe 1 miliardo nell'hub per produrre microchip (da settembre), qui ci culliamo sulle lusinghe della finanza ...