Whirlpool, nuova protesta dei lavoratori al Mise. I sindacati: “Governo obblighi azienda a stoppare licenziamenti e chiusura di Napoli” – Video (Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo le proteste a Napoli, i lavoratori della Whirlpool in sciopero e i sindacati sono tornati a Roma, di fronte al Ministero dello Sviluppo economico, per protestare “contro l’arroganza dell’azienda che ha aperto le procedure di licenziamento“, al di là delle richieste di utilizzare prima le tredici settimane di cassa integrazione (così come previsto dall’avviso comune sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria con il Governo, ndr) e contro la volontà di chiudere lo stabilimento di Napoli. “Whirlpool in Italia registra un 20% in più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo le proteste a, idellain sciopero e isono tornati a Roma, di fronte al Ministero dello Sviluppo economico, perre “contro l’arroganza dell’che ha aperto le procedure di licenziamento“, al di là delle richieste di utilizzare prima le tredici settimane di cassa integrazione (così come previsto dall’avviso comune sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria con il, ndr) e contro la volontà di chiudere lo stabilimento di. “in Italia registra un 20% in più ...

