"Voto di fiducia sulla riforma Cartabia". Basta giochetti, 5 stelle spalle al muro. Voci da Palazzo Chigi: il premier è stufo (Di giovedì 22 luglio 2021) Sul decreto Giustizia, in Aula il 30 luglio, ci sarà la fiducia. Il Consiglio dei ministri ha autorizzato il governo su richiesta di Mario Draghi. In conferenza stampa il premier ha spiegato: "Riguardo al decreto Giustizia, ho chiesto al Consiglio dei ministri di poter porre la fiducia. Siamo aperti a miglioramenti di carattere tecnico. Siamo molto disponibili". Poi ha avvertito: "La fiducia non è minaccia di elezioni". Un colpo basso per i 5 stelle che avrebbero contrattare fino alla fine su molti punti del decreto, quello della prescrizione e dell'improcedibilità in primis. Resta da capire cosa deciderà ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Sul decreto Giustizia, in Aula il 30 luglio, ci sarà la. Il Consiglio dei ministri ha autorizzato il governo su richiesta di Mario Draghi. In conferenza stampa ilha spiegato: "Riguardo al decreto Giustizia, ho chiesto al Consiglio dei ministri di poter porre la. Siamo aperti a miglioramenti di carattere tecnico. Siamo molto disponibili". Poi ha avvertito: "Lanon è minaccia di elezioni". Un colpo basso per i 5che avrebbero contrattare fino alla fine su molti punti del decreto, quello della prescrizione e dell'improcedibilità in primis. Resta da capire cosa deciderà ...

Advertising

Rosyfree74 : RT @Ste_Mazzu: Se il M5S si sottomette alla fiducia e vota a favore della controriforma Cartabia alle prossime elezioni, Conte o non Conte,… - ALTAMIRANA2 : RT @GiorgiaMeloni: Il Governo sostenuto dal 90% del Parlamento che pone il voto di fiducia su ogni provvedimento è un po’ come la mamma che… - AndreaGaratti : RT @GiorgiaMeloni: Il Governo sostenuto dal 90% del Parlamento che pone il voto di fiducia su ogni provvedimento è un po’ come la mamma che… - meco_mix : RT @Ste_Mazzu: Se il M5S si sottomette alla fiducia e vota a favore della controriforma Cartabia alle prossime elezioni, Conte o non Conte,… - speranza58 : RT @Ste_Mazzu: Se il M5S si sottomette alla fiducia e vota a favore della controriforma Cartabia alle prossime elezioni, Conte o non Conte,… -