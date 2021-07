"Vorrei sapere da chi sono stato spiato". Prodi finito nello scandalo Pegasus: il Marocco ascoltava le sue telefonate (Di giovedì 22 luglio 2021) "Non sono sorpreso, e neanche preoccupato. Ho ringraziato i giornalisti del Washington Post che mi hanno avvisato, non so perché abbiano cercato di spiarmi. Mi piacerebbe sapere per conto di chi", dice Romano Prodi. Il suo telefonino potrebbe essere stato obiettivo dei servizi segreti del Marocco perché nel 2012 Prodi era stato inviato speciale dell'Onu nel Sahel. Anche lui così è finito nel caso Pegasus: "il software messo a punto dalla società israeliana Nso Group è da anni sospettato di essere usato non solo nell'ambito della lotta ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) "Nonsorpreso, e neanche preoccupato. Ho ringraziato i giornalisti del Washington Post che mi hanno avvisato, non so perché abbiano cercato di spiarmi. Mi piacerebbeper conto di chi", dice Romano. Il suo telefonino potrebbe essereobiettivo dei servizi segreti delperché nel 2012erainviato speciale dell'Onu nel Sahel. Anche lui così ènel caso: "il software messo a punto dalla società israeliana Nso Group è da anni sospettato di essere usato non solo nell'ambito della lotta ...

