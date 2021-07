Voghera | Salvini | Normale girare con la pistola La famiglia della vittima | Non avvisati dell' autopsia

lauraboldrini : Su #Voghera bisogna attendere le indagini. Salvini invece ha già assolto #Adriatici perché è del suo partito. Mi… - vladiluxuria : #Salvini che dice di volersi richiamare al Santo Padre sul #ddlZan (lo stesso che ridicolizzava sulla t-shirt nella… - petergomezblog : Ladri fuori dal carcere e pistole libere, a Voghera il cortocircuito di Salvini? - RelComplicata : RT @PamelaFerrara: Vorrei far presente a #Salvini che, sdoganando la legittimità a sparare contro chi ha commesso reati, se un #assassino e… - BenjaminW1892 : RT @francofontana43: Uccisione di un marocchino a Voghera. Qual è il significato dell’incredibile assoluzione sommaria da parte di Salvini?… -

Ultime Notizie dalla rete : Voghera Salvini

... Claudia Fusani ha evidenziato che, sui fatti di, il leader del partito del Carroccio, Matteo, avrebbe dovuto tacere, in quanto 'non può mettersi a discutere su queste cose così a ...APPROFONDIMENTI LOMBARDIA Il dramma diROMA Omicidio: 'Legittima difesa', Letta... POLITICA Sparatoria: 'Se prendo le distanze? No,... POLITICA Matteo ...ROME, JUL 22 - The sister of a 39-year-old Moroccan immigrant shot dead by a rightwing League councillor in the northern town of Voghera Wednesday has demanded justice for her late brother. "Does just ...Qui, diceva ai congiunti, aveva la 'sua panchina' e i suoi punti di riferimento ed era conosciuto da tutti. Voghera omicidio, Salvini: "Normale girare con la pistola se hai il porto d'armi" "Se lo ...