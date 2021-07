Voghera | lo sfogo e i dubbi della sorella della vittima | «Anche la mia bambina si è chiesta “com’è partito quel colpo?”»

(Di giovedì 22 luglio 2021) «La miami ha chiesto: ‘come è uscito?’. Se capisce unacome non possono capirlo i magistrati?»: oltre al dolore, trapelano tanta rabbia e incredulità dalle paroledi Youns El Boussettaoui, l’uomo 39enne ucciso dopo una lite in piazza a, in provincia di Pavia, dall’assessore alla Sicurezza Massimo Adriatici che si trova attualmente ai domiciliari, accusato di eccesso di legittima difesa (in giornata è atteso il depositoridi convalida ...

... l'uomo 39enne ucciso dopo una lite in piazza a, in provincia di Pavia, dall'assessore alla ... Lodella donna avviene davanti al bar dove è avvenuto l'omicidio: "Era mio fratello. Pensate ...Leggi anche > Un secondodella donna avviene poi oggi davanti al bar dove è accaduto l'... I carabinieri di Livorno Ferraris hanno chiamato i carabinieri diper poter prendere Youns, non ..."La mia bambina mi ha chiesto: 'come è uscito quel colpo?'. Se capisce una bambina come non possono capirlo i magistrati": è la sorella di Youns El Boussettaoui, l'uomo ucciso in piazza a Voghera dall ...Chi era Youns El Boussettaoui, il marocchino 39enne ucciso ieri a colpi di pistola a Voghera da un assessore leghista, Massimo Adriatici, che ...