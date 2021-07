Voghera, legale vittima: “Ammazzato senza motivo da un assassino” (Di giovedì 22 luglio 2021) “Bisogna dire le cose come stanno: Youns è stato Ammazzato da un assassino senza motivo”. Lo afferma Debora Piazza, l’avvocato che con Marco Romagnoli difende i familiari di Youns El Boussetaoui, il 39enne cittadino marocchino morto martedì sera dopo essere stato colpito con un colpo di pistola da Massimo Adriatici, assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera ed esponente della Lega. Parlando con l’Adnkronos Piazza denuncia “una gravissima violazione del diritto di difesa: sul corpo di Youns è stata eseguita l’autopsia senza che i familiari ne venissero informati. E’ stato detto che non ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 luglio 2021) “Bisogna dire le cose come stanno: Youns è statoda un”. Lo afferma Debora Piazza, l’avvocato che con Marco Romagnoli difende i familiari di Youns El Boussetaoui, il 39enne cittadino marocchino morto martedì sera dopo essere stato colpito con un colpo di pistola da Massimo Adriatici, assessore alla Sicurezza del Comune died esponente della Lega. Parlando con l’Adnkronos Piazza denuncia “una gravissima violazione del diritto di difesa: sul corpo di Youns è stata eseguita l’autopsiache i familiari ne venissero informati. E’ stato detto che non ...

