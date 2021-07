Voghera, la sorella della vittima: “Legittima difesa? Mio fratello non era armato, gli arresti domiciliari sono inaccettabili” (Di giovedì 22 luglio 2021) Una persona non pericolosa, che aveva bisogno di essere aiutata, con due figli, uno di otto e una di cinque anni. La sorella descrive così Youns El Boussettaoui, il 39enne di Voghera morto ieri a causa di un colpo di pistola sparato dall’assessore alla Sicurezza, il leghista Massimo Adriatici ora ai domiciliari. La sorella, appena rientrata dalla Francia ha parlato del fratello alla trasmissione Carta Bianca, dove in lacrime ha espresso il suo pensiero contro la detenzione domiciliare di Adriatici. “Gli hanno sparato in piazza davanti a tantissime persone. Chi gli ha sparato si trova a casa sua” le sue ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Una persona non pericolosa, che aveva bisogno di essere aiutata, con due figli, uno di otto e una di cinque anni. Ladescrive così Youns El Boussettaoui, il 39enne dimorto ieri a causa di un colpo di pistola sparato dall’assessore alla Sicurezza, il leghista Massimo Adriatici ora ai. La, appena rientrata dalla Francia ha parlato delalla trasmissione Carta Bianca, dove in lacrime ha espresso il suo pensiero contro la detenzione domiciliare di Adriatici. “Gli hanno sparato in piazza davanti a tantissime persone. Chi gli ha sparato si trova a casa sua” le sue ...

