Voghera | la disperazione della sorella della vittima | “Malato e barbone? E allora prendiamo la pistola e uccidiamo tutte le persone malate?”

(Di giovedì 22 luglio 2021) Bahija El Boussettaoui è lucida nella sua. Ladi Youns El Boussetaoui, 39 anni, il cittadino magrebino morto in ospedale la notte tra martedì e mercoledì dopo essere stato ferito da un colpo diesploso dall’assessore alla SicurezzaLega a, Massimo Adriatici, il giorno dopo l’omicidio ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai giornalisti. “Mio fratello? – ha detto – Elae andiamo a uccidere qualsiasi persona malata?”. ...

I carabinieri di Livorno Ferraris hanno chiamato i carabinieri diper poter prendere Youns, ...VIDEO - SFOGO DELLA SORELLA DI YOUNS La ragazza con tono e voce soffocata da urla e, ......in piazza a, Letta: 'Stop alle armi private' La sorella di Youns El Boussettaoui spiega di essere appena arrivata dalla Francia e mostra davanti le telecamere di Rete 4 tutta la..." Sono la sorella di Youns El Boussettaoui ammazzato ieri, gli hanno sparato in piazza davanti a tantissime persone. L’assassino si trova a casa sua, dorme bello riposato. Dove è la legge in questa I ...Voghera, parla a "Zona Bianca" la sorella di Yuons El Boussettaoui ucciso dall'assessore Massimo Adriatici: “me l'ha ammazzato anche se era disarmato, ora è a casa tranquillo” ...