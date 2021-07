Voghera, il giorno dopo: “L’Assessore? Come uno sceriffo. È Far West, non politica” | VIDEO (Di giovedì 22 luglio 2021) La Lega è immediatamente corsa in soccorso del suo assessore di Voghera, andando a scavare nel passato della vittima. Ma i cittadini del piccolo Comune in provincia di Pavia non si sono fermati a questa narrazione e hanno dipinto anche un ritratto di Massimo Adriatici, l’ex poliziotto diventato Assessore alla Sicurezza e soprannominato “sceriffo”. Oggi la Procura deciderà se confermare la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre proseguono le indagini con l’ipotesi di reato di “eccesso di legittima difesa”. In attesa di ciò, Il Fatto Quotidiano ha intervistato alcune persone che hanno avuto a che fare con la vittima e con il politico. Massimo ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) La Lega è immediatamente corsa in soccorso del suo assessore di, andando a scavare nel passato della vittima. Ma i cittadini del piccolo Comune in provincia di Pavia non si sono fermati a questa narrazione e hanno dipinto anche un ritratto di Massimo Adriatici, l’ex poliziotto diventato Assessore alla Sicurezza e soprannominato “”. Oggi la Procura deciderà se confermare la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre proseguono le indagini con l’ipotesi di reato di “eccesso di legittima difesa”. In attesa di ciò, Il Fatto Quotidiano ha intervistato alcune persone che hanno avuto a che fare con la vittima e con il politico. Massimo ...

EnricoLetta : Oggi a #Voghera un uomo è morto, per colpa di una #pistola. È un giorno triste. Saranno inquirenti e autorità giudi… - francescocosta : Oggi su Morning: ogni giorno ha la sua POLEMICA!!!; gli obblighi vaccinali per insegnanti e lavoratori si faranno,… - MarcoCampa10 : RT @cervovski: Al di là della follia di una persona che gira armata in pieno giorno, tutta la storia di Voghera racconta del placido, appic… - FrancoCugusi68 : RT @EnricoLetta: Oggi a #Voghera un uomo è morto, per colpa di una #pistola. È un giorno triste. Saranno inquirenti e autorità giudiziarie… - dora66arod : RT @EnricoLetta: Oggi a #Voghera un uomo è morto, per colpa di una #pistola. È un giorno triste. Saranno inquirenti e autorità giudiziarie… -