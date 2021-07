Voghera, i familiari del marocchino: "Doveva essere curato, non ucciso". Fu sottoposto a Tso (Di giovedì 22 luglio 2021) Youns El Boussetai, il 39enne marocchino ucciso con un colpo di pistola dall’Assessore alla Sicurezza Massimo Adriatici sarebbe stato sottoposto a un Tso (trattamento sanitario obbligatorio) tre settimane fa. Lo apprende l’AGI da fonti vicine alla famiglia. I problemi psichici di cui l’uomo soffriva si erano acuiti in seguito al lockdown. El Boussetai aveva contatti frequenti coi suoi familiari, tutti cittadini italiani, che vivevano in altre città. “Youns El Bossettaoui andava curato, non ucciso, perché non faceva male a nessuno ed era malato” ha spiegato l’avvocato Debora Piazza che ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 luglio 2021) Youns El Boussetai, il 39ennecon un colpo di pistola dall’Assessore alla Sicurezza Massimo Adriatici sarebbe statoa un Tso (trattamento sanitario obbligatorio) tre settimane fa. Lo apprende l’AGI da fonti vicine alla famiglia. I problemi psichici di cui l’uomo soffriva si erano acuiti in seguito al lockdown. El Boussetai aveva contatti frequenti coi suoi, tutti cittadini italiani, che vivevano in altre città. “Youns El Bossettaoui andava, non, perché non faceva male a nessuno ed era malato” ha spiegato l’avvocato Debora Piazza che ...

