Voghera, Fedez: “E se un marocchino avesse ucciso un assessore leghista, Salvini avrebbe parlato di legittima difesa? Ridicoli” (Di giovedì 22 luglio 2021) Anche Fedez ha commentato il caso che ha coinvolto l’assessore leghista di Voghera, Massimo Adriatici, che con un colpo di pistola ha ucciso una persona originaria del Marocco. “Invertite i due addendi: se a uccidere fosse stato il marocchino, Matteo Salvini avrebbe parlato di legittima difesa? Non credo proprio, Ridicoli”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Ancheha commentato il caso che ha coinvolto l’di, Massimo Adriatici, che con un colpo di pistola hauna persona originaria del Marocco. “Invertite i due addendi: se a uccidere fosse stato il, Matteodi? Non credo proprio,”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

repubblica : Fedez a Salvini: 'A parti invertite, parleremmo di legittima difesa?' - FerzanOzpetek : Voghera, Fedez a Salvini: 'A parti invertite, parleremmo di legittima difesa?' - micelnera : RT @granlombard: Non mi stupisce che Federico Lucia detto #Fedez difenda un avanzo di galera magrebino, in odio alla #Lega. Uno sradicato… - MatteoMarchini5 : Voghera, Fedez: “E se un marocchino avesse ucciso un assessore leghista, Salvini avrebbe parlato di legittima difes… - Floritmassimil1 : Mi sto ricredendo non è OMICIDIO VOLONTARIO ma PREMEDITATO da parte di questo assassino! P.S. Hanno fatto l'autopsi… -