Voghera, chiesta la conferma dei domiciliari per Adriatici: “C’è il pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove” (Di giovedì 22 luglio 2021) conferma degli arresti domiciliari perché sussiste il pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove. È quanto ha chiesto la procura di Pavia nei confronti di Massimo Adriatici, l’assessore alla Sicurezza di Voghera che martedì sera ha ucciso un 39enne durante una lite in strada. Stando agli elementi raccolti finora, quindi, il pm Roberto Valli reputa che Adriatici – avvocato ed ex poliziotto – debba restare agli arresti con l’accusa di eccesso di legittima difesa. L’assessore – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021)degli arrestiperché sussiste ildidele di. È quanto ha chiesto la procura di Pavia nei confronti di Massimo, l’assessore alla Sicurezza diche martedì sera ha ucciso un 39enne durante una lite in strada. Stando agli elementi raccolti finora, quindi, il pm Roberto Valli reputa che– avvocato ed ex poliziotto – debba restare agli arresti con l’accusa di eccesso di legittima difesa. L’assessore – ...

