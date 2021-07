Voghera, chi era l’uomo marocchino ucciso dall’assessore alla sicurezza? FOTO e news (Di giovedì 22 luglio 2021) A Voghera un uomo marocchino di 39 anni è stato ucciso da un colpo di pistola sparato dall’assessore alla sicurezza della città pavese, Massimo Adriatici. Sulla dinamica del fatto, le indagini sono aperte mentre il politico si trova già agli arresti domiciliari per eccesso doloso di legittima difesa e si è autosospeso dall’incarico pubblico. Ma... Leggi su donnapop (Di giovedì 22 luglio 2021) Aun uomodi 39 anni è statoda un colpo di pistola sparatodella città pavese, Massimo Adriatici. Sulla dinamica del fatto, le indagini sono aperte mentre il politico si trova già agli arresti domiciliari per eccesso doloso di legittima difesa e si è autosospeso dall’incarico pubblico. Ma...

fabioalisei : Ma la mia domanda è: perchè uno va al bar con la pistola a #voghera ? Ma chi sei, Trinità? - stanzaselvaggia : L’assessore della Lega a Voghera è un ottimo testimonial per il referendum Lega sulla giustizia: chi sbaglia paga, senza inutili lungaggini. - AzzolinaLucia : È la magistratura a doverci dire come sono andate le cose a #Voghera. Nessun altro. Di certo non i politici. Anche… - LucaNeuromancer : RT @PamelaFerrara: Vorrei far presente a #Salvini che, sdoganando la legittimità a sparare contro chi ha commesso reati, se un #assassino e… - RelComplicata : RT @PamelaFerrara: Vorrei far presente a #Salvini che, sdoganando la legittimità a sparare contro chi ha commesso reati, se un #assassino e… -