Voghera, chi è il testimone dell’omicidio dell’uomo marocchino da parte dell’assessore Adriatici? (Di giovedì 22 luglio 2021) Chi è il testimone dell’omicidio di Voghera? A Voghera nella serata di martedì 20 luglio un uomo marocchino di 39 anni, Youns El Boussetaoui, è stato ucciso da un colpo di calibro 22 al torace sparato dall’assessore alla sicurezza Massimo Adriatici in piazza Meardi. Il politico si è autosospeso dall’incarico ed è già agli arresti... Leggi su donnapop (Di giovedì 22 luglio 2021) Chi è ildi? Anella serata di martedì 20 luglio un uomodi 39 anni, Youns El Boussetaoui, è stato ucciso da un colpo di calibro 22 al torace sparato dall’assessore alla sicurezza Massimoin piazza Meardi. Il politico si è autosospeso dall’incarico ed è già agli arresti...

fabioalisei : Ma la mia domanda è: perchè uno va al bar con la pistola a #voghera ? Ma chi sei, Trinità? - stanzaselvaggia : L’assessore della Lega a Voghera è un ottimo testimonial per il referendum Lega sulla giustizia: chi sbaglia paga, senza inutili lungaggini. - AzzolinaLucia : È la magistratura a doverci dire come sono andate le cose a #Voghera. Nessun altro. Di certo non i politici. Anche… - DeadDog2k : RT @PamelaFerrara: Vorrei far presente a #Salvini che, sdoganando la legittimità a sparare contro chi ha commesso reati, se un #assassino e… - Ste_Mazzu : RT @erretti42: Polito sottolinea che la vittima dell’assessore alla sicurezza di Voghera non doveva essere lì in quanto clandestino già esp… -