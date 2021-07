"Voghera? Anche io ho il porto d'armi". Sileri gela Parenzo: occhio alla reazione delirante della De Gregorio | Video (Di giovedì 22 luglio 2021) Si parla del caso di Voghera a In Onda, dove i conduttori di La7 Concita De Gregorio e David Parenzo non fanno altro che sguazzare nella terribile vicenda che ha visto protagonista un assessore della Lega e un 39enne marocchino. Nel salotto si discute dei moniti di Enrico Letta sull'uso delle armi, quando Parenzo chiede a Pierpaolo Sileri ospite in studio: "Ma mica lei ha il porto d'armi?". "Sì, da quasi dieci anni", lo fulmina il sottosegretario alla Salute. E ancora, incalzato da Parenzo e la De ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Si parla del caso dia In Onda, dove i conduttori di La7 Concita Dee Davidnon fanno altro che sguazzare nella terribile vicenda che ha visto protagonista un assessoreLega e un 39enne marocchino. Nel salotto si discute dei moniti di Enrico Letta sull'uso delle, quandochiede a Pierpaoloospite in studio: "Ma mica lei ha ild'?". "Sì, da quasi dieci anni", lo fulmina il sottosegretarioSalute. E ancora, incalzato dae la De ...

AzzolinaLucia : È la magistratura a doverci dire come sono andate le cose a #Voghera. Nessun altro. Di certo non i politici. Anche… - alex_orlowski : Un pistola per sparare deve avere il colpo in canna e la sicura abbassata, può anche cadere per terra che il colpo non parte. #Voghera - SirDistruggere : Salvini ci fa sapere che l'uomo ucciso a #Voghera era stato fermato anche per atti osceni in luogo pubblico, inform… - umberto_falco : @VujaBoskov Amici di Fanzine di Lega dimenticare anche più basilari diritti umani. Forse prima di vomitare cattiver… - TuttoSuMilano : RT @fanpage: Sono tanti i quesiti sollevati nelle ultime ore sull'assessore Adriatici che a Voghera ha ucciso un uomo di 39 anni. Sul suo p… -