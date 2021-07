Viterbo | cancellata festa di Santa Rosa a causa del covid

(Di giovedì 22 luglio 2021) Ailcancella ladi: Niente trasporto il 3 settembre. E dopo l’annuncio del sindaco in Consiglio, divampano proteste e polemiche. Per il secondo anno consecutivo il Trasporto della Macchina didunque non si farà. Il sindaco Arena lo ha ufficializzato durante il Consiglio comunale di martedì scorso 20 luglio a fronte dell’aumento dei contagi per effetto della variante Delta. Il tutto, nonostante la scelta di rimettersi per la decisione finale, ad un super comitato per l’ordine e la sicurezza alla presenza di un generale indicato dal ...

