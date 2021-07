Virologo Silvestri | ' Se letalità rimane simile a influenza è vittoria dei vaccini'

(Di giovedì 22 luglio 2021) Ipotrebbero davvero segnare la svolta in questa pandemia, a patto che tutti, e in fretta, ne possano beneficiare. I dati ci dicono che "stiamo vivendo un momento decisivo anche per l'Italia" ...

Advertising

emobranco : RT @Agenzia_Italia: Il virologo Silvestri: il calo della letalità è impressionante - ilcirotano : Il virologo Silvestri: il calo della letalità è impressionante - - sulsitodisimone : Il virologo Silvestri: il calo della letalità è impressionante - _CarlottaMiller : RT @Agenzia_Italia: Il virologo Silvestri: il calo della letalità è impressionante - zazoomblog : Il virologo Silvestri: il calo della letalità è impressionante - #virologo #Silvestri: #della #letalità -

Ultime Notizie dalla rete : Virologo Silvestri

AGI - Agenzia Italia

Lo sostiene Guidoall'Università di Atlanta, in un lungo post su Facebook. "Oggi, per la prima volta da metà maggio - scrive- la media mobile a 7 - giorni (7 - Dma) dei ...Lo sostiene Guidoall'Università di Atlanta , in un lungo post su Facebook. 'Oggi, per la prima volta da metà maggio - scrive- la media mobile a 7 - giorni (7 - Dma) ...Lo Chef marco Silvestri ha visitato la nostra regione sia per diletto che per sua curiosità professionale. Ha visitato lo splendido borgo di Rasiglia ed è rimasto incantato da tanta bellezza, in quest ...AGI - Con i dati che arrivano soprattutto dalla Gran Bretagna che parlano di un "impressionante calo della letalità" di questa nuova ondata di Covid rispetto alle precedenti, grazie all'effetto dei va ...