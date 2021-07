Vina Roma | intoppo nella trattativa con il Palmeiras Le ultime

Advertising

Commenta per primo La scelta è stata fatta, sarà Matias Viña il sostituto alladell'infortunato Spinazzola. Il club giallorosso ha raggiunto un'intesa economica col Palmeiras sulla base di 13 milioni di euro tra parte fissa e bonus, ma nelle ultime ore si sarebbe registrato ...Sarà questo, dunque, il modulo delladi José Mourinho. Partiamo da chi non ci sarà. Sono tanti ... Sulla sinistra il neo - acquistosostituirà egregiamente Spinazzola, sfortunato eroe azzurro. ...Ultime calcio mercato. Il mitico Giovanni Trapattoni, maestro di calcio e di parole, diceva: «Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco». E' davvero questo il ...Piccola frenata tra la Roma e il Palmeiras nella trattativa per Vina: la società giallorossa punta a risolvere tutto entro 48 ore ...