VIDEO Italia-Australia 0-1, Olimpiadi Tokyo: seconda sconfitta consecutiva per le azzurre

seconda sconfitta consecutiva per l'Italia del softball alle Olimpiadi di Tokyo. Le azzurre si sono arrese col punteggio di 1-0 contro l'Australia. Ora il percorso che porta alle medaglie per le ragazze di Federico Pizzolini si fa decisamente più complicato. Una partita strana nella quale le azzurre sono riuscite a creare i presupposti per portare a casa un punto solo nel primo inning. Le oceaniche, dal canto loro, hanno sfruttato come meglio non si potrebbe la situazione che si è venuta a creare conquistando il punto risultato poi ...

