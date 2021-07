“Victoria De Angelis sposami”: proposte di matrimonio per la bassista dei Maneskin (Di giovedì 22 luglio 2021) “Victoria De Angelis sposami”: le proposte di matrimonio sui social per la bassista dei Maneskin. I fans pazzi di lei. proposte di matrimonio per Victoria De Angelis. La bassista dei Maneskin è sempre più la beniamina dei fans. Giovanissima, talentuosa, bellissima, indipendente, libera, icona del rock e leader della band che sta scalando le classifiche L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 22 luglio 2021) “De”: ledisui social per ladei. I fans pazzi di lei.diperDe. Ladeiè sempre più la beniamina dei fans. Giovanissima, talentuosa, bellissima, indipendente, libera, icona del rock e leader della band che sta scalando le classifiche L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

hsteinfav : a victoria de angelis ta parecendo a chiara ferragni na capa do audio de beggin - Xenefosterrrr : Sarei disposto a fare tante fol*ie per certe persone….ma per Victoria De Angelis ragazzi…andrei nell’Aldilà con le ciabatte della lidl - vicsbff : RT @emasfrey: Victoria De Angelis si è svegliata oggi e ha deciso che devo morire - lucertolaa : RT @pastadizuccher0: come si fa a essere etero sapendo che victoria de angelis esiste davvero? #IWBYSvideo - sangiovstyle : NO RAGA IO ORA HO TAGLIATO TURTI I CAPELLU MA MI E VENUTA UN ALTRA IDEA: VOGLIO FARE I CAOELLI DI VICTORIA DE ANGEL… -