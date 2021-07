Vico: nel paese di San Valentino s’inaugura il percorso dell’amore (Di giovedì 22 luglio 2021) Piazze, Vicoli, archi e larghi del cuore antico del centro storico di Vico del Gargano sono pronti: da sabato 24 luglio, e per tutta l’estate, ospiteranno installazioni, allestimenti ed eventi per “Vico, nel paese dell’amore e di San Valentino”, un programma che intende valorizzare gli scorci più suggestivi, i luoghi, le corti e ogni altro punto d’interesse storico-architettonico creando un’atmosfera di accoglienza e bellezza. Il cammino dell’amore è un percorso in 15 tappe che attraversa i luoghi più belli e significativi del centro storico di ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 22 luglio 2021) Piazze,li, archi e larghi del cuore antico del centro storico didel Gargano sono pronti: da sabato 24 luglio, e per tutta l’estate, ospiteranno installazioni, allestimenti ed eventi per “, nele di San”, un programma che intende valorizzare gli scorci più suggestivi, i luoghi, le corti e ogni altro punto d’interesse storico-architettonico creando un’atmosfera di accoglienza e bellezza. Il camminoè unin 15 tappe che attraversa i luoghi più belli e significativi del centro storico di ...

