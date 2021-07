Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2021 ore 19:15 (Di giovedì 22 luglio 2021) Viabilità DEL 22 LUGLIO 2021 ORE 18.20 TOMMASO RENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIMAO CON IL RACCORDO DOVE TROVIAMO IL TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA, MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO DELLE CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA SPOSTIAMOCI SULL’AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI DOVE TROVIMO DUE INCIDENTI RISPETTIVAMENTE TRA ATTIGLAINO ED ORTE IN DIREIZONE DI FIRENZE E TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREIZONE DI NAPOLI RIMOSSO INVECE IL SINISTRO STRADALE CHE CAUSAVA DISAGI SULLA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 luglio 2021)DEL 22 LUGLIOORE 18.20 TOMMASO RENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIMAO CON IL RACCORDO DOVE TROVIAMO IL TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA, MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO DELLE CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA SPOSTIAMOCI SULL’AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI DOVE TROVIMO DUE INCIDENTI RISPETTIVAMENTE TRA ATTIGLAINO ED ORTE IN DIREIZONE DI FIRENZE E TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREIZONE DI NAPOLI RIMOSSO INVECE IL SINISTRO STRADALE CHE CAUSAVA DISAGI SULLA ...

