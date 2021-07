Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2021 ore 11:30 (Di giovedì 22 luglio 2021) Viabilità DEL 22 LUGLIO 2021 ORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN PRIMO PIANO IL RACCORDO, GROSSI DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA ESTERNA, A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME AL KM 46 CIRCA, ALTEZZA APPIA, SI E’ RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DI DUE CORSIE DI MARCIA, SORPASSO E MARCIA; IL TRAFFICO E0’ FORTEMENTE CONGESTIONATO DA LAURENTINA; IN INTERNA CODE PER CUIRIOSI TRA CASILINA E ARDEATINA. RESTANO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 luglio 2021)DEL 22 LUGLIOORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO IL RACCORDO, GROSSI DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA ESTERNA, A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME AL KM 46 CIRCA, ALTEZZA APPIA, SI E’ RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DI DUE CORSIE DI MARCIA, SORPASSO E MARCIA; IL TRAFFICO E0’ FORTEMENTE CONGESTIONATO DA LAURENTINA; IN INTERNA CODE PER CUIRIOSI TRA CASILINA E ARDEATINA. RESTANO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO, TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL ...

