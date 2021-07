Via nel week end la Sagra dello Street Food Siciliano di Grisì (Di giovedì 22 luglio 2021) Ritorna l’immancabile appuntamento di “Grisì in Festa – Sagra dello Street Food Siciliano”. A Grisì, frazione di Monreale, a pochi minuti da Partinico, Alcamo e dai centri del Golfo di Castellammare, due imperdibili serate all’aria aperta, in cui saranno protagonisti lo Street Food Siciliano e i prodotti biologici del territorio, l’intrattenimento musicale, la leggerezza e il divertimento, che ci meritiamo dopo il tunnel dello scorso anno. Sabato 24 e Domenica 25 la Sagra ... Leggi su monrealelive (Di giovedì 22 luglio 2021) Ritorna l’immancabile appuntamento di “in Festa –”. A, frazione di Monreale, a pochi minuti da Partinico, Alcamo e dai centri del Golfo di Castellammare, due imperdibili serate all’aria aperta, in cui saranno protagonisti loe i prodotti biologici del territorio, l’intrattenimento musicale, la leggerezza e il divertimento, che ci meritiamo dopo il tunnelscorso anno. Sabato 24 e Domenica 25 la...

