Vezzali: “Ho chiesto l’apertura al 75% per eventi all’aperto” (Di giovedì 22 luglio 2021) Valentina Vezzali sul ritorno del pubblico agli eventi La sottosegretaria alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, Valentina Vezzali, in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, ha informato su quelle che sono le sue richieste alla cabina di regia sul ritorno del pubblico agli eventi sportivi, stadi compresi. “Sono in partenza per Tokyo dove domani inizieranno i Giochi Olimpici. Prima di partire, ho proposto alla cabina di regia di prevedere, per gli eventi sportivi in zona bianca, il 75% della capienza per gli impianti all’aperto ed il 50% per quelli al chiuso”. ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) Valentinasul ritorno del pubblico agliLa sottosegretaria alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, Valentina, in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, ha informato su quelle che sono le sue richieste alla cabina di regia sul ritorno del pubblico aglisportivi, stadi compresi. “Sono in partenza per Tokyo dove domani inizieranno i Giochi Olimpici. Prima di partire, ho proposto alla cabina di regia di prevedere, per glisportivi in zona bianca, il 75% della capienza per gli impiantied il 50% per quelli al chiuso”. ...

