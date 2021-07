Vezzali: «Ho chiesto la capienza negli stadi per il 75%» (Di giovedì 22 luglio 2021) Il calcio sta lentamente provando a tornare alla normalità e tra le misure che potranno essere introdotte già con la partenza del prossimo campionato (il via della Serie A è previsto nel weekend del 21-22 e 23 agosto) ci sarà il ritorno dei tifosi allo stadio. Le modalità non sono ancora state decise (non è L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 22 luglio 2021) Il calcio sta lentamente provando a tornare alla normalità e tra le misure che potranno essere introdotte già con la partenza del prossimo campionato (il via della Serie A è previsto nel weekend del 21-22 e 23 agosto) ci sarà il ritorno dei tifosi alloo. Le modalità non sono ancora state decise (non è L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Notizie #stadicalcio Vezzali: «Ho chiesto la capienza negli stadi per il 75%»: Il calcio sta lentamente provando a… - MundoNapoli : Valentina Vezzali su Twitter: “Ho chiesto la capienza al 75% degli impianti sportivi” - PianetaLecce : La speranza di tutti i tifosi - infoitsport : Riapertura stadi, Vezzali annuncia: «Chiesto il 75% del pubblico all'aperto» - 100x100Napoli : Vezzali: “Ho chiesto la capienza al 75% per impianti sportivi all’aperto, 50% per quelli al chiuso” -