Vezzali e la richiesta alla Cabina di regia: “Stadi aperti con capienza del 75%” (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“capienza del 75% per gli impianti sportivi all’aperto e del 50% per quelli al chiuso in zona bianca e, in zona gialla, aumentare gli attuali limiti massimi di 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso. È questociò che ho chiesto alla Cabina di regia prima di partire per Tokyo2020”. La sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, ha reso nota su Twitter la sua richiesta alla Cabina di regia per la prossima stagione: “Sono consapevole dell’esigenza di mantenere alta la soglia di prudenza e di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“del 75% per gli impianti sportivi all’aperto e del 50% per quelli al chiuso in zona bianca e, in zona gi, aumentare gli attuali limiti massimi di 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso. È questociò che ho chiestodiprima di partire per Tokyo2020”. La sottosegretaria allo Sport, Valentina, ha reso nota su Twitter la suadiper la prossima stagione: “Sono consapevole dell’esigenza di mantenere alta la soglia di prudenza e di ...

