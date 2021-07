Vezzali | “Chiesto di aprire gli stadi al 75% della capienza”

Advertising

ForzAzzurri1926 : CLAMOROSA ULTIM'ORA IL GOVERNO PRONTO A DECIDERE, PUO' ESSERE LA SVOLTA PER IL CALCIO ITALIANO. ECCO COSA SUCCEDE >… - CalcioFinanza : Vezzali: «Ho chiesto la capienza negli stadi per il 75%» - sportli26181512 : #Notizie #stadicalcio Vezzali: «Ho chiesto la capienza negli stadi per il 75%»: Il calcio sta lentamente provando a… - MundoNapoli : Valentina Vezzali su Twitter: “Ho chiesto la capienza al 75% degli impianti sportivi” - PianetaLecce : La speranza di tutti i tifosi -

Ultime Notizie dalla rete : Vezzali Chiesto

È questo ciò che hoalla cabina di regia prima di partire per Tokyo". Parola di Valentinache, in un tweet scritto poco prima di salire per il volo verso il Giappone, dove seguirà da ...'In zona gialla hoinvece di aumentare gli attuali limiti massimi di 1000 persone all'aperto e 500 al chiuso', ha aggiunto. A questo punto resta da capire cosa deciderà di fare Draghi ...La Sottosegretaria allo Sport, l’ex campionessa Valentina Vezzali, regala una speranza al monde del calcio e non solo. Prima della partenza per il Giappone dove raggiungerà la ...Arriva la conferma tanto attesa, cruciale per il futuro di una Serie A minacciata dal Covid: per entrare allo stadio sarà necessario presentare il proprio certificato vaccinale ...