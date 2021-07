Vezzali | chiesta capienza del 75% per impianti all' aperto ++

(Di giovedì 22 luglio 2021) "del 75% per glisportivi all'e del 50% per quelli al chiuso in zona bianca e, in zona gialla, aumentare gli attuali limiti massimi di 1000 persone all'e 500 al chiuso. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vezzali chiesta

ANSA Nuova Europa

Nel post,si dice anche "consapevole della esigenza di mantenere alta la soglia di prudenza e di cautela". . 22 luglio 2021...persone che hanno affollato e affolleranno domenica gli spalti dello stadio inglese non è... sempre in tema stadi, ieri ha chiesto al sottosegretario allo Sport Valentinadi lavorare ...È questo ciò che ho chiesto alla cabina di regia prima di partire per Tokyo 2020". Così con un tweet, la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, in procinto di imbarcarsi per il Giappone dove ..."Capienza del 75% per gli impianti sportivi all'aperto e del 50% per quelli al chiuso in zona bianca e, in zona gialla, aumentare gli attuali limiti massimi di 1000 persone all'aperto e 500 al chiuso.