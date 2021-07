Vespa alla Meloni: “Fai bene a stare all’opposizione. Si ammazzano per non votare” (video) (Di giovedì 22 luglio 2021) Giorgia Meloni ospite di Bruno Vespa, in un faccia a faccia di oltre un’ora. Per una sera il giornalista Rai ha trasferito Porta a Porta nella sua masseria di Manduria. Nell’intervista a 360 gradi (anche in diretta social) alla leader FdI per la presentazione del suo libro “Io sono Giorgia”.Meloni a casa di Vespa attacca i negazionisti del governo“Gli italiani sono stati responsabili – dice Giorgia Meloni parlando dell’emergenza Covid – e vogliono uscire da questo incubo. Il governo ha atteggiamenti contraddittori. Se gli italiani ballano nelle discoteche si contagiano. Se ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 luglio 2021) Giorgiaospite di Bruno, in un faccia a faccia di oltre un’ora. Per una sera il giornalista Rai ha trasferito Porta a Porta nella sua masseria di Manduria. Nell’intervista a 360 gradi (anche in diretta social)leader FdI per la presentazione del suo libro “Io sono Giorgia”.a casa diattacca i negazionisti del governo“Gli italiani sono stati responsabili – dice Giorgiaparlando dell’emergenza Covid – e vogliono uscire da questo incubo. Il governo ha atteggiamenti contraddittori. Se gli italiani bno nelle discoteche si contagiano. Se ...

Advertising

cavalierebianc5 : RT @SecolodItalia1: Vespa alla Meloni: “Fai bene a stare all’opposizione. Si ammazzano per non votare” (video) - SecolodItalia1 : Vespa alla Meloni: “Fai bene a stare all’opposizione. Si ammazzano per non votare” (video) - TooMuchNiki : ho mandato mio padre a fare la spesa alla coop perchè se spendi più di 20 euro puoi avere roba di Luca quindi gli h… - FaGiordi : @brunellabertoni le manutenzioni alla vespa le fai tu? - Bob98076753 : @GiorgiaMeloni @BrunoVespa Speriamo che oltre a promuovere libri e fare pubblicità alla masseria di proprietà di Ve… -