Verso obbligo vaccinale per il personale scolastico. Dubbi sui numeri dei docenti vaccinati. Da agosto attivo il Green pass (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono ore decisive per l'emanazione del Decreto Covid. Secondo quanto raccolto non dovrebbero più tenersi mercoledì 21, ma giovedì 22, la cabina di regia e il Consiglio dei ministri. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Verso obbligo Conte ha un obiettivo: distruggere il governo Costa: non per bar e ristoranti Si sta valutando la possibilità di introdurre l'obbligo del green ... Covid, governo verso l'uso del Green pass sul modello Francia. Ma all'italiana "La variante Delta ci ...

Mascherine, dalla protezione alla moda Variante Delta permettendo, dovremmo stare lentamente tornando verso una vita più o meno normale, non esattamente come prima, ma almeno con un nuovo tran tran che ...anche se non c'è più l'obbligo. Nei ...

Green pass, ipotesi una dose per bar e ristoranti al chiuso e nessun obbligo per il caffè al banco Il Sole 24 ORE Fibrillazioni nel governo sul Green pass; verso Cdm Giovedì Fibrillazioni nel governo e nella maggioranza sul green pass e sulla revisione dei parametri. È la Lega soprattutto, riferiscono fonti parlamentari, a mettersi di traverso sull’allargamento del sistem ...

Draghi vuole un Green Pass rafforzato: "E' l'incoraggiamento decisivo" Il premier spinge sul Green Pass alla francese. Vuole farne una dirimente per accelerare le vaccinazioni. I governatori leghisti non alzano i toni. S comincia a ragionare di obbligo per i professori ...

