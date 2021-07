Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi: dal matrimonio da favola al terzo figlio (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono passati pochi giorni dal matrimonio a sorpresa del calciatore della nazionale italiana Federico Bernardeschi con la bella Veronica Ciardi. I due presi dalla felicità del momento hanno deciso di rompre il silenzio che ha caratterizzato la loro storia d’amore, sempre tenuto lontano dai riflettori. Si sono raccontati in un’ interivsta senza filtri, in cui hanno finalmente svelato i segreti del loro legame e delle crisi avute negli ultimi anni, terminate felicemente con matrimonio e non solo. La loro unione sarà coronata dall’arrivo di un terzo figlio, ma ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono passati pochi giorni dala sorpresa del calciatore della nazionale italianacon la bella. I due presi dalla felicità del momento hanno deciso di rompre il silenzio che ha caratterizzato la loro storia d’amore, sempre tenuto lontano dai riflettori. Si sono raccontati in un’ interivsta senza filtri, in cui hanno finalmente svelato i segreti del loro legame e delle crisi avute negli ultimi anni, terminate felicemente cone non solo. La loro unione sarà coronata dall’arrivo di un, ma ...

