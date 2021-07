Venezia, si lavora ad un colpo clamoroso per l’attacco! (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Venezia, per preparare al meglio il suo ritorno in massima serie, sta lavorando molto sul mercato. Il tecnico Zanetti ha chiesto una campagna di rafforzamento importante per poter mantenere la categoria. Secondo Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, il club veneto sarebbe vicino alla fumata bianca per l’acquisto di Mbaye Niang, classe ’94, attaccante del Rennes. Ostacoli della trattativa Dopo l’esperienza negativa in Arabia Saudita, Niang è tornato al Rennes, il quale lo aveva acquistato dal Torino nell’estate del 2018. La formula per il suo passaggio al Venezia sembrerebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 22 luglio 2021) Il, per preparare al meglio il suo ritorno in massima serie, stando molto sul mercato. Il tecnico Zanetti ha chiesto una campagna di rafforzamento importante per poter mantenere la categoria. Secondo Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, il club veneto sarebbe vicino alla fumata bianca per l’acquisto di Mbaye Niang, classe ’94, attaccante del Rennes. Ostacoli della trattativa Dopo l’esperienza negativa in Arabia Saudita, Niang è tornato al Rennes, il quale lo aveva acquistato dal Torino nell’estate del 2018. La formula per il suo passaggio alsembrerebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, ...

Advertising

Massharry2 : @nogoldencrime Ma chi quello che lo ha accompagnato a Venezia non lavora più per lui? E comunque grazie - ILOVEPACALCIO : Il #Venezia lavora per blindare l'ex rosa #Fiordilino: in arrivo il prolungamento del contratto - temafootball24 : Niente #Toro per #Ilic: il centrocampista del #City è vicino al ritorno al #Verona Il #Venezia lavora alle uscite:… - cargiov : @MariuzzoAndrea @FilBarbera La costa italiana comincia ad essere sommersa. Si lavora per spostare la ferrovia adria… - LALAZIOMIA : Mercato Lazio, si lavora in uscita: il Venezia in cerca di Kiyine -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia lavora Programmi Tv stasera giovedì 22 Luglio 2021, Film da vedere in onda e palinsesto tv Qui arriva il nuovo Pubblico ministero, Bianca Venezia, amica del capitano. "La seconda moglie" Don ...TG2 POST 21.20 SQUADRA SPECIALE COBRA 11 Telefilm ) "Il decollo" - "Identità" Mentre Marc lavora ...

Calciomercato Venezia: obiettivo Niang. In difesa si sogna Caldara Il Venezia attivo sul mercato: il club vorrebbe chiudere due operazioni. Sondato Niang in attacco mentre si sogna Caldara Il Venezia lavora sul mercato per essere protagonista anche in Serie A. La dirigenza del club starebbe pensando a due colpi che conoscono bene la Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport i lagunari ...

Mercato Lazio, si lavora in uscita: il Venezia in cerca di Kiyine Cittaceleste.it MUSEO DEL NOVECENTO. APRE AL PUBBLICO LA GRANDE RETROSPETTIVA SU MARIO SIRONI (mi-lorenteggio.com) Milano, 22 luglio 2021 – Apre al pubblico da domani negli spazi espositivi del Museo del Novecento la mostra “Mario Sironi. Sintesi e grandiosità”, una grande e approfondita retro ...

Calciomercato Venezia: obiettivo Niang. In difesa si sogna Caldara Il Venezia attivo sul mercato: il club vorrebbe chiudere due operazioni. Sondato Niang in attacco mentre si sogna Caldara Il Venezia lavora sul mercato per essere protagonista anche in Serie A. La dir ...

Qui arriva il nuovo Pubblico ministero, Bianca, amica del capitano. "La seconda moglie" Don ...TG2 POST 21.20 SQUADRA SPECIALE COBRA 11 Telefilm ) "Il decollo" - "Identità" Mentre Marc...Ilattivo sul mercato: il club vorrebbe chiudere due operazioni. Sondato Niang in attacco mentre si sogna Caldara Ilsul mercato per essere protagonista anche in Serie A. La dirigenza del club starebbe pensando a due colpi che conoscono bene la Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport i lagunari ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 luglio 2021 – Apre al pubblico da domani negli spazi espositivi del Museo del Novecento la mostra “Mario Sironi. Sintesi e grandiosità”, una grande e approfondita retro ...Il Venezia attivo sul mercato: il club vorrebbe chiudere due operazioni. Sondato Niang in attacco mentre si sogna Caldara Il Venezia lavora sul mercato per essere protagonista anche in Serie A. La dir ...