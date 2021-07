Venezia | ecco il conto dello stop alle grandi navi | oltre 200 milioni

(Di giovedì 22 luglio 2021) È diduecentodi euro il, provvisorio,. Il decreto per la salvaguardia del centro storico, già arrivato nelle commissioni competenti del Senato per la conversione in legge, fa finalmente chiarezza sull’entità degli indennizzi previsti dal Governo Draghi dopo la decisione assunta pochi giorni fa di impedire sin da subito il transito dei colossi della crocieristica nel Bacino di San Marco e nel Canale della Giudecca. Una “fretta” dovuta alla necessità di evitare l’umiliazione della ...

Advertising

veneziaunica : #RedentoreVenezia2021 ?? ?? Una meraviglia per gli occhi: mezz'ora di fuochi artificiali, quest'anno dedicati alle c… - Fort71488686 : RT @francotaratufo2: Ahh, ecco spiegata la mossa del governo! Venezia, con lo stop alle Grandi Navi scongiurato il rischio inserimento nell… - francotaratufo2 : Ahh, ecco spiegata la mossa del governo! Venezia, con lo stop alle Grandi Navi scongiurato il rischio inserimento n… - carlovaleri : RT @sentieriselvagg: Presentata la selezione dell'edizione 2021 della SiC. Appuntamento alla 78esima Mostra di Venezia (1-11 settembre). Ec… - beafiorentino : RT @TheHotCorn_: SIC 36 | Anche quest’anno, Hot Corn, avrà il piacere di seguire da vicinissimo la @SicVeneziaSNCCI , sezione parallela al… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia ecco

La Nuova Venezia

... obbligo da lunedì POLITICA Vaccino,il bonus Green pass, alla messa del Papa solo con la ... segue Treviso con 165, Padova con 140,con 128, Vicenza con 83,Belluno con 21 e Rovigo con 7. E ...La proposta che riguardava unicamente il Comune diera, invece, composta da quattro ambiti ... Nel dettagliogli interventi finanziati dal bando: Per il Rione Pertini, a Mestre, dove è ...L'Unesco "grazia" la Serenissima. Ristori: la parte più cospicua alle compagnie, cig ai lavoratori. Ma le navi resteranno comunque in Laguna e gli indennizzi potrebbero salire ...Miriam Galanti ha condiviso alcune foto in costume e ha ammesso di non poterne fare a meno. Ecco tutti i dettagli sulla nota attrice.