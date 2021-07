Venezia | con lo stop alle Grandi Navi scongiurato il rischio inserimento nella lista nera Grazie al governo e all’Etiopia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 luglio 2021) Adesso si spiega la mossa delDraghi che ha vietato il passaggio delledal Bacino di San Marco e dal Canale della Giudecca, anche se ha impegnato 157 milioni di euro per investimenti negli approdi alternativi a Marghera, e destinato 55 milioni di euro in due anni per ristori a compagnie di crociera, categorie economiche e per la società regionale che gestisce il terminal di Marittima. La 44esima assemblea dell’Unesco, riunita in Cina (e online da tutto il mondo), ha deciso di non iscrivere il sito die della sua Lagunadei beni ...