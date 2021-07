Venezia, 50 euro di taxi per 2 km perché "c’è una bambina". I tassisti: "Sono abusivi" (Di giovedì 22 luglio 2021) Cinquanta euro di taxi per fare 2 chilometri di strada. La motivazione? “C’è anche una bambina”. La vicenda, raccontata dal Corriere del Veneto, arriva da Venezia, più precisamente dall’aeroporto Marco Polo. Protagonista una donna appena rientrata dal Lussemburgo - insieme alla figlia di poco più di un anno - che si sente proporre l’altissima tariffa da due tassisti, o presunti tali, visto che il presidente dell’Unione radiotaxi del capoluogo veneto, Alessio Gobbo, afferma: “Non c’erano nostre socie presenti e nessuno dei nostri tassisti ha proposto quell’offerta”. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 22 luglio 2021) Cinquantadiper fare 2 chilometri di strada. La motivazione? “C’è anche una”. La vicenda, raccontata dal Corriere del Veneto, arriva da, più precisamente dall’aeroporto Marco Polo. Protagonista una donna appena rientrata dal Lussemburgo - insieme alla figlia di poco più di un anno - che si sente proporre l’altissima tariffa da due, o presunti tali, visto che il presidente dell’Unione radiodel capoluogo veneto, Alessio Gobbo, afferma: “Non c’erano nostre socie presenti e nessuno dei nostriha proposto quell’offerta”.

