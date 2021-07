Venduto l’appartamento di David Bowie per quasi 17 milioni di dollari

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 22 luglio 2021)newyorkese diè stato. Era rimasto disabitato dal 2016, anno in cui l’artista è scomparso e la moglie si è trasferita altrove, per proseguire la sua vita nel segno della privacy. Diventato poi una sorta di tappa-culto per i fan di tutto il mondo, il loft era da tempo in vendita … L'articolo proviene da Velvet Gossip.