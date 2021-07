Vela, Olimpiadi Tokyo: i favoriti gara per gara. Tita-Banti puntano al titolo nei Nacra 17 (Di giovedì 22 luglio 2021) Meno di tre giorni di attesa e poi arriverà il momento del debutto della Vela ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021, con tutte le regate che si disputeranno a Enoshima. Si comincia dunque domenica 25 luglio, mentre le Medal Race andranno in scena tra sabato 31 luglio e mercoledì 4 agosto. Di seguito i principali favoriti per la medaglia d’oro nelle 10 classi olimpiche della Vela a Tokyo: RS:X MASCHILE – Olanda a caccia del terzo titolo olimpico consecutivo nel windsurf maschile, con Kiran Badloe che avrà il difficile compito di sostituire il fuoriclasse connazionale Dorian van Rijsselberghe ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) Meno di tre giorni di attesa e poi arriverà il momento del debutto dellaai Giochi Olimpici di2021, con tutte le regate che si disputeranno a Enoshima. Si comincia dunque domenica 25 luglio, mentre le Medal Race andranno in scena tra sabato 31 luglio e mercoledì 4 agosto. Di seguito i principaliper la medaglia d’oro nelle 10 classi olimpiche della: RS:X MASCHILE – Olanda a caccia del terzoolimpico consecutivo nel windsurf maschile, con Kiran Badloe che avrà il difficile compito di sostituire il fuoriclasse connazionale Dorian van Rijsselberghe ...

