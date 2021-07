Vela | Lni | soddisfazione per adeguamento canoni demaniali marittimi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. - (Adnkronos) - Grandeda parte della Presidenza Nazionale e delle sezioni della Lega Navale Italiana (Lni) per la notizia dell'deiminimi per il 2021 per le attività sportive e ricreative senza scopo di lucro e per finalità di interesse pubblico. Lo prevedono le modificazioni apportate in sede di conversione al testo del D.L. 25 maggio 2021 nr. 73 (sostegni bis), approvato oggi in via definitiva al Senato, secondo il quale viene fissato in 500 euro, invece dei 2.500 euro precedentemente previsti, l'aumento del canone minimo per ...