Vasto incendio a Castel San Pietro Romano | le fiamme lambiscono le case | evacuati gli abitanti

(Di giovedì 22 luglio 2021) Sul posto, come riportato da Roma today , sono giunte immediatamente due squadre dei pompieri del Comando Provinciale di Roma, con il supporto del DOS (Direttore Operazioni Spegnimento) per la ...

Con l'afa e la siccità estiva tornano a svilupparsi vari incendi in diverse zone dell'Italia. Oggi, 22 Luglio 2021, unha coinvolto un paesino, Castel San Pietro Romano , in provincia di Roma. Le fiamme molto alte sono arrivate quasi a ridosso delle abitazioni e i Vigili del Fuoco, giunti sul luogo dopo ......a Martignano - Non migliora la situazione a Martignano dove sono impegnate parecchie squadre di Vigili del Fuoco e la Protezione Civile di Cerveteri nel tentativo di spegnere un...Nella giornata odierna si è consumato un vasto incendio a Castel San Pietro Romano, comune capitolino situato nella zona dei monti prenestini ...Roma, incendio a Castel San Pietro Romano: evacuate diverse case. I Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme ...