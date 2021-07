Vasco Rossi assalito: la sua reazione incredibile – VIDEO (Di giovedì 22 luglio 2021) Il VIDEO del rocker Vasco Rossi assalito dai suoi fan davanti alla sua casa natale di Zocca: la sua reazione incredibile. (screenshot VIDEO)Il rocker di Zocca, Vasco Rossi, è da sempre abituato ad avere a che fare con i suoi fan: oltre 40 anni di carriera alle spalle, sin dai primi anni Ottanta viene esaltato dalla folla e la sua casa natale è ogni giorno metà di migliaia di suoi sostenitori. Così, non c’è nulla di anomalo nel vederlo accoglierli tutti insieme e posare per qualche selfie. Avviene puntualmente ogni volta che va a trovare ... Leggi su ck12 (Di giovedì 22 luglio 2021) Ildel rockerdai suoi fan davanti alla sua casa natale di Zocca: la sua. (screenshot)Il rocker di Zocca,, è da sempre abituato ad avere a che fare con i suoi fan: oltre 40 anni di carriera alle spalle, sin dai primi anni Ottanta viene esaltato dalla folla e la sua casa natale è ogni giorno metà di migliaia di suoi sostenitori. Così, non c’è nulla di anomalo nel vederlo accoglierli tutti insieme e posare per qualche selfie. Avviene puntualmente ogni volta che va a trovare ...

Ultime Notizie dalla rete : Vasco Rossi Inter, San Siro, Draghi e i diritti di chi ha scelto il vaccino 'Siamo SOLO noi' vorremmo dire, parafrasando Vasco Rossi. Scegliere di non farsi il vaccino è legittimo, decisione da rispettare visto che nessuna legge ne impone l'obbligo ma chi evita la punturina ...

Trapani, nonno Bruno e la sua passione per la batteria Il loro repertorio è variegato: da Vasco Rossi, a Zucchero, dagli Europe ai Bon Jovi e tanto altro in circa due ore di spettacolo. Trascinatori di folle, insomma. E domani sera i 'Bandana' si ...

Vasco Rossi: "A volte un 'Ahhh' può dire più di tante parole” R101 Vasco Rossi assalito: la sua reazione incredibile – VIDEO Il video del rocker Vasco Rossi assalito dai suoi fan davanti alla sua casa natale di Zocca: la sua reazione incredibile. Il rocker di Zocca, Vasco Rossi, è da sempre abituato ad avere a che fare con ...

Vasco sostiene Naike Rivelli (nuda) per la legalizzazione della cannabis 22 lug 2021 - L'attrice cerca supporter, il rocker di Zocca risponde all'appello: "Speriamo che altri personaggi del mondo dei 'vip' si facciano avanti senza paura!".

