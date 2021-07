Valeriani: rifiuti, piano Regione Lazio ha correttivi automatici (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma – “Se prevediamo una raccolta differenziata al 70% e parte consistente della Regione anziche’ andare avanti va indietro, è evidente che c’è un problema che però non è rivedere il piano, che prevede meccanismi correttivi automatici se si rendesse necessario, ma costruire le condizioni per cui tutti marcino veloci nella stessa direzione e ognuno si assuma la sua responsabilità per centrare gli obiettivi di raccolta differenziata”. Così l’assessore ai rifiuti della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, parlando nella commissione competente della Pisana ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma – “Se prevediamo una raccolta differenziata al 70% e parte consistente dellaanziche’ andare avanti va indietro, è evidente che c’è un problema che però non è rivedere il, che prevede meccanismise si rendesse necessario, ma costruire le condizioni per cui tutti marcino veloci nella stessa direzione e ognuno si assuma la sua responsabilità per centrare gli obiettivi di raccolta differenziata”. Così l’assessore aidella, Massimiliano, parlando nella commissione competente della Pisana ...

Ultime Notizie dalla rete : Valeriani rifiuti Rifiuti? Zingaretti premia i comuni più virtuosi ... che si è svolta presso il Tempio di Adriano, in piazza di Pietra a Roma, hanno partecipato l'assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti, Massimiliano Valeriani, il prefetto di Roma e i prefetti di ...

Il Lazio premia i Comuni con la migliore raccolta differenziata, Legambiente presente all'appuntamento ... erano presenti tra gli altri Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio, Cristiana Avenali responsabile dei Piccoli Comuni della Regione e Massimiliano Valeriani assessore al Ciclo dei Rifiuti ...

Differenziata e plastic free, Zingaretti premia 9 comuni virtuosi Fondi, Vitorchiano, Albano Laziale, Norma, Oriolo Romano, Canale Monterano, Nespolo, Belmonte in Sabina e Coreno Ausonio. Sono i “Comuni green” del Lazio che il governatore Nicola Zingaretti ha premia ...

