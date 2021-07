Valeriani | in tre anni Roma ha smaltito fuori quasi quattro mln tonnellate scarti

Ultime Notizie dalla rete : Valeriani tre

RomaDailyNews

... in particolare per gli studenti dellescuole approntate negli spazi della Fiera , per la ... l'Istituto Aldinisarà oggetto del rifacimento di pavimentazioni danneggiate e lavori di ...Tra i vari progetti su cui si è lavorato, per le studentesse e gli studenti dellescuole ... L'Istituto Aldinisarà oggetto del rifacimento di pavimentazioni danneggiate e lavori di ...20 Luglio 2021 - La scuola nei padiglioni della Fiera - Foto archiportale.it In attesa della conclusione degli investimenti strutturali in corso, che porteranno nel giro - Renonews.it ...In attesa della conclusione degli investimenti strutturali in corso, che porteranno nel giro di pochi anni alla realizzazione di nuove scuole e ampliamenti di strutture esistenti, per un aumento compl ...