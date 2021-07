Valentina Vezzali: “Chiesta riapertura stadi al 75% e palazzetti al 50%” (Di giovedì 22 luglio 2021) Si continua a discutere sul futuro dello sport italiano e internazionale dopo essersi messi alle spalle il momento forse più critico della pandemia di Covid-19. Con i Campionati Europei di calcio e Wimbledon si è ricominciata a vedere una condizione simile alla normalità, con stadi ed impianti popolati dal pubblico senza particolari conseguenze. Nel Bel Paese invece, nelle partite degli Europei svolte a Roma, lo stadio Olimpico non ha avuto a disposizione la capienza totale: ad inizio giugno era stato firmato un decreto che permetteva l’accesso di 16mila spettatori, il 25% della capienza dell’impianto. Le cose però potrebbero cambiare in breve. Parola ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) Si continua a discutere sul futuro dello sport italiano e internazionale dopo essersi messi alle spalle il momento forse più critico della pandemia di Covid-19. Con i Campionati Europei di calcio e Wimbledon si è ricominciata a vedere una condizione simile alla normalità, coned impianti popolati dal pubblico senza particolari conseguenze. Nel Bel Paese invece, nelle partite degli Europei svolte a Roma, loo Olimpico non ha avuto a disposizione la capienza totale: ad inizio giugno era stato firmato un decreto che permetteva l’accesso di 16mila spettatori, il 25% della capienza dell’impianto. Le cose però potrebbero cambiare in breve. Parola ...

