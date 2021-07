Vaiolo delle scimmie, primo caso negli Usa dopo il morto a Pechino. "Via al tracciamento", il più inquietante dei sospetti (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Vaiolo delle scimmie sbarca negli Stati Uniti. dopo il morto nella storia per Monkey B Virus (BV) registrato in Cina pochi giorni fa (era un veterinario che si sarebbe contagiato a marzo dissezionando cadaveri di primati infetti) un uomo è stato ricoverato a Dallas: avrebbe contratto il virus nel corso di un viaggio in Nigeria. Come spiega Leggo, il viaggiatore le cui generalità non sono ancora state comunicate avrebbe preso un volo per gli Stati Uniti da Lagos l'8 luglio scorso e sarebbe atterrato ad Atlanta, in Georgia, il giorno successivo, per poi imbarcarsi nuovamente su un volo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) IlsbarcaStati Uniti.ilnella storia per Monkey B Virus (BV) registrato in Cina pochi giorni fa (era un veterinario che si sarebbe contagiato a marzo dissezionando cadaveri di primati infetti) un uomo è stato ricoverato a Dallas: avrebbe contratto il virus nel corso di un viaggio in Nigeria. Come spiega Leggo, il viaggiatore le cui generalità non sono ancora state comunicate avrebbe preso un volo per gli Stati Uniti da Lagos l'8 luglio scorso e sarebbe atterrato ad Atlanta, in Georgia, il giorno successivo, per poi imbarcarsi nuovamente su un volo ...

