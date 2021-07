Vaccino, Salvini: “Germania e Gb invitano a morire?” (Di giovedì 22 luglio 2021) “L’obiettivo di tutti, mio come di Draghi, è salvare vite, proteggere gli italiani, la loro salute, il loro lavoro, la loro libertà. Fondamentale mettere in sicurezza gli anziani, i nostri genitori e i nostri nonni, senza penalizzare, rinchiudere o multare i figli e i nipoti”, afferma il leader della Lega Matteo Salvini. “Comunità scientifiche e governi, come quelli di Germania e Gran Bretagna, che invitano alla prudenza sui vaccini per i minorenni, invitano forse a morire? Per fortuna no – ha aggiunto – Anche oggi in Italia, come nei giorni passati, il numero di ricoverati in Terapia Intensiva è sotto ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 luglio 2021) “L’obiettivo di tutti, mio come di Draghi, è salvare vite, proteggere gli italiani, la loro salute, il loro lavoro, la loro libertà. Fondamentale mettere in sicurezza gli anziani, i nostri genitori e i nostri nonni, senza penalizzare, rinchiudere o multare i figli e i nipoti”, afferma il leader della Lega Matteo. “Comunità scientifiche e governi, come quelli die Gran Bretagna, chealla prudenza sui vaccini per i minorenni,forse a? Per fortuna no – ha aggiunto – Anche oggi in Italia, come nei giorni passati, il numero di ricoverati in Terapia Intensiva è sotto ...

