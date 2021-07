Vaccino, riceve la dose: muore poco dopo mentre guida (Di giovedì 22 luglio 2021) La scorsa domenica, una donna di 62 anni è morta mentre guidava la sua auto. Un malore improvviso arrivato poche ore dopo il Vaccino. La Procura di Torino ha aperto un’inchiesta. Vaccino Anti-Covid (AdobeStock)La Procura di Torino ha deciso di aprire un’inchiesta per capire le cause del decesso della donna di 62 anni. La signora, che ha avuto un malore domenica scorsa mentre guidava in corso Racconigi nel capoluogo piemontese, è riuscita ad accostare il veicolo con difficoltà. Poi è morta poco dopo. Dalle prime notizie ... Leggi su chenews (Di giovedì 22 luglio 2021) La scorsa domenica, una donna di 62 anni è mortava la sua auto. Un malore improvviso arrivato poche oreil. La Procura di Torino ha aperto un’inchiesta.Anti-Covid (AdobeStock)La Procura di Torino ha deciso di aprire un’inchiesta per capire le cause del decesso della donna di 62 anni. La signora, che ha avuto un malore domenica scorsava in corso Racconigi nel capoluogo piemontese, è riuscita ad accostare il veicolo con difficoltà. Poi è morta. Dalle prime notizie ...

Advertising

sonoscettico : @miciamiaoo @barbarab1974 Morti per qualsiasi causa, il vaccino non rende immortali e quello è il numero di decessi… - sonoscettico : @barbarab1974 Dott.ssa Balanzoni, nel caso sappia dell'esistenza della matematica: - in 6 mesi in Scozia muoiono ci… - LiciaCoviello : RT @piergiuseppe36: Torino, 62enne “fragile” riceve il vaccino AstraZeneca: 7 ore dopo muore in strada a bordo della sua auto.. https://t.c… - MancusiGiuman78 : @AndreaInterNews È la stessa cosa, ci potrà essere una minima variabilità ma quella c'è anche in chi lo riceve il v… - iolanda_pitti : RT @piergiuseppe36: Torino, 62enne “fragile” riceve il vaccino AstraZeneca: 7 ore dopo muore in strada a bordo della sua auto.. https://t.c… -